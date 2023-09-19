متجاهلًا أحاديث سنه وصحته.. بايدن يصر على خوض انتخابات 2024‎

قال جو بايدن، أكبر رئيس أمريكي في تاريخ الولايات المتحدة، الاثنين، إنه يتفهم التركيز على سنّه لكنه سيخوض السباق إلى البيت الأبيض لأن دونالد ترامب يريد "تدمير" الديمقراطية الأمريكية.

وعادة ما يتجنب الرئيس البالغ 80 عامًا مسألة السن لكنه تطرّق إليها خلال حملة لجمع تبرعات في مسرح في برودواي في نيويورك، موضحًا أن تجربته ساعدته في التعامل مع أزمات، مثل: الحرب في أوكرانيا، وجائحة كوفيد.

وأضاف بايدن "يبدو أن كثرًا يركزون على سنّي. أنا أفهم ذلك، صدقوني، أعرف ذلك أكثر من أي شخص آخر".

وتابع "أنا سأترشّح لأن الديمقراطية على المحك، لأنه في العام 2024 سيكون مصير الديمقراطية مرتبطًا بورقة الاقتراع مجددًا. ليكن ذلك واضحًا: دونالد ترامب والجمهوريون المناصرون له مصممون على تدمير الديمقراطية الأمريكية".

وأشار الرئيس الديمقراطي إلى أنه لن "ينحني" أمام "الدكتاتوريين" متّهمًا ترامب بالقيام بذلك للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.