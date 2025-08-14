روسيا تعلن تدمير أنظمة دفاعية غربية في أوكرانيا

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، إن قواتها قصفت عددًا من مصانع الصواريخ الأوكرانية ومكاتب تصميم الأسلحة وشركات إنتاج وقود الصواريخ في هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة في يوليو الماضي، بحسب رويترز.

وذكرت الوزارة أن القوات الروسية دمرت عددًا من أنظمة الدفاع الصاروخي الغربية، بما في ذلك قاذفات باتريوت ورادار للتحكم في إطلاق النار في منطقتي دنيبروبيتروفسك وسومي، والتي تم نشرها للدفاع عن المصانع.

وقالت الوزارة "تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف، بالتعاون مع شركائه الغربيين، لتنظيم إنتاج الصواريخ من أجل تنفيذ هجمات داخل روسيا الاتحادية".