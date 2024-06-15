"مؤمن بالثورة".. خامنئي يختار مرشحه المفضّل

قال المرشد الإيراني علي خامنئي، السبت، إن أي حكومة جديدة تصل للسلطة يجب أن تحافظ على الاستقلال السياسي، داعيًا إلى اختيار مرشح رئاسي يؤمن بما وصفها بـ"معايير الثورة الإسلامية".

وذكر خامنئي في خطاب بثه التلفزيون الإيراني: "يجب على أي حكومة جديدة تصل إلى السلطة أن تحافظ على الاستقلال السياسي للبلاد"، معتبرًا أن "الانتخابات الرئاسية مهمة جدًا وعليكم السعي لزيادة المشاركة الشعبية فيها".

وتشهد إيران منافسة بين المرشحين الستة، خمسة منهم من التيار الأصولي المتشدد ومرشح من الإصلاحيين هو النائب مسعود بزشكيان، لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 28 من يونيو/حزيران الجاري.

وطالب خامنئي الإيرانيين بالمشاركة الواسعة في الانتخابات، وقال إنه "لابد من التحقق ممن لديه القدرة على العمل في إطار معايير الثورة الإسلامیة حتى تتمكنوا من تحديد خيار جيد في الانتخابات".

وتابع خامنئي: "حتى الآن لدينا استقلال سياسي محظوظ، أي أن إيران الجمهورية الإسلامية لها منطق ولها كلام ولها موقف محدد من قضايا العالم العامة، لنا رأي في قضية فلسطين، لنا رأي في قضايا أمريكيا، لنا رأي في قضية النظام العالمي الجديد".