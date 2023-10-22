"معاريف": إسرائيل لن تؤجل العمليات البرية بسبب الأسرى في غزة

وأشارت "معاريف" نقلًا عن المصدر الذي لم تُسمّه، قائلة "إنه على علم بتفاصيل المداولات، إلى أن الضغوط من أجل إرجاء الاقتحام البري لإفساح المجال لإطلاق سراح الأسرى "ليست من بين الاعتبارات الخاصة بمسيرة اتخاذ القرار".

وأضاف المصدر: "لا توجد أدنى علاقة، إن مسألة تأجيل العملية البرية هي مسألة ترجع للاعتبارات الميدانية فقط لا غير، كل الأمور تسير وفق الاعتبارات العملياتية".

وبيَّن أن الحكومة "أخذت على عاتقها تدمير وإبادة البنى التحتية لحماس في قطاع غزة، بدءًا من اغتيال القيادات، مرورًا بتدمير البنى العسكرية، وصولًا إلى تدمير البنى الحكومية للحركة"، مضيفًا: "لن تتوقف إسرائيل سوى بعد تحقيق هدف الحرب".

وأوضح المصدر العسكري أن إسرائيل "تعلم جيدًا أن حزب الله يتطلع لمنعنا من حسم المعركة مع حماس، حقًّا نحن نركز حاليًّا على حماس، لكننا مستعدون جيدًا للجبهة الشمالية أيضًا"، مضيفًا: "التقديرات ترجح أن تبدأ العملية البرية خلال الأيام القليلة المقبلة".

وفيما يتعلق بعمليات دفع سكان شمال القطاع، ولا سيما مدينة غزة، إلى النزوح، قالت الصحيفة، "تقرر تحديد منطقة "المواصي" جنوبي القطاع لاستيعاب النازحين". ولفتت إلى تقديرات منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية بالأراضي المحتلة، غسان عليان (لواء بالجيش) أن قرابة 700 ألف نازح انتقلوا إلى "المواصي"، وبقي في شمال القطاع قرابة 350 ألفًا، في مدينة غزة والبلدة القديمة، وقرابة 80 ألفًا في مخيم "الشاطئ" للاجئين.