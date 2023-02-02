حزب كردي: اتهامات إيران لنا بهجوم أصفهان تمهيد لضرب أربيل

نفى ممثل الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني محمد صالح قادري ضلوع الفصائل الكردية في هجوم أصفهان، معتبرا أن الاتهامات الإيرانية في هذا الصدد أداة تستخدمها طهران "بشكل دائم ضد الحزب ولا أساس لها من الصحة."

وأمس الأربعاء، أفاد موقع "نور نيوز" التابع لمجلس الأمن القومي الإيراني أن ما وصفها بـ"فصائل كردية معادية للثورة الإسلامية متورطة في الهجوم على منشأة أصفهان"، عبر نقل القطع المستخدمة في الهجوم إلى داخل إيران حيث تم تجميعها في ورشة مجهزة بمساعدة قوات مدربة.

وأوضح الموقع أن الفصائل الكردية المزعومة المتمركزة في إقليم كردستان العراق قامت بإدخال أجزاء المسيرات والمواد المتفجرة بأمر من "جهاز أمن أجنبي" كي تُستخدم في الهجوم.

ومن جهته قال قادري في في تصريح لقناة "العربية"، إن إيران غايتها من هذه المغالطات توجيه الاتهامات للأكراد في إيران، حتى تقوم بتهديد مواقع تواجدهم في إقليم كردستان العراق، ملمحا إلى محاولة إيرانية للانتقام من المشاركة الكردية في الاحتجاجات الأخيرة داخل إيران، حيث قال: "في المناطق الكردية في آخر أربعة أشهر خرجت مظاهرات سلمية ضد النظام الإيراني الذي واجهها بالقتل".