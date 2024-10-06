استعدادا للرد.. إعلام إيراني يوثق نقل منصات إطلاق صواريخ (فيديو)

كشفت إعلام إيراني مقرب من الحرس الثوري الإيراني، مساء الأحد، عن نقل منصات لإطلاق الصواريخ، "للرد على أي هجوم إسرائيلي محتمل يستهدف إيران".

ونشرت منصة "قدس" التابعة للحرس الثوري مقطع فيديو يظهر سيارات تحمل منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية. كما أظهرت مقاطع أخرى عن نقل صواريخ "قاهر" كما ذكر أحد المدونيين الإيرانيين.

وأضافت "قدس" الإخبارية أن "نقل هذه الآليات العسكرية ومنصات إطلاق الصواريخ جاءت للرد على هجوم إسرائيلي محتمل على إيران".

ولم توضح، عن الوجهة التي ستُنقَل هذه المنصات إليها، فيما لم يصدر أي موقف رسمي من قبل المسؤولين الإيرانيين.

وكان قائد الجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي، قال في وقت سابق من اليوم إن "أي اعتداء اسرائيلي آخر ضدنا، سيُواجه برد مدمر ونحن جاهزون".

وكان المسؤولون في إسرائيل أعلنوا في وقت سابق أن البلاد ستشن هجومًا على أهداف إيرانية ردًا على هجوم شنه الحرس الثوري مساء الثلاثاء الماضي.