كوريا الجنوبية تحذر من المساس بالوضع الراهن في بحر الصين الجنوبي

قال الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول اليوم الخميس، إن أي محاولات لتغيير الوضع الراهن في بحر الصين الجنوبي بالقوة لا يمكن التهاون معها، داعيا إلى نظام بحري قائم على القواعد في المنطقة.

وكان يون يتحدث في قمة دول شرق آسيا التي تضم رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والصين والولايات المتحدة وأطرافا أخرى في جاكرتا بإندونيسيا.

وذكر مكتبه "(يون) شدد على ضرورة إنشاء نظام بحري قائم على القواعد في بحر الصين الجنوبي، الممر البحري الرئيسي في المنطقة".

وقال يون إن البرنامج النووي لكوريا الشمالية يمثل تهديدا حقيقيا، ويمكن أن يستهدف جميع الدول المشاركة في القمة. وشدد على "المسؤولية الكبيرة" التي تقع على عاتق الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.