وسط أزمة الاتهام الجنائي.. حاكم أركنساس يطرح نفسه بديلا لترامب

أعلن حاكم ولاية أركنساس السابق آسا هاتشينسون، طرح نفسه بديلا لدونالد ترامب لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض السباق نحو البيت الأبيض في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024.

وفي تصريح يبدو أنه كان تعليقا على توجيه لائحة اتهام جنائية غير مسبوقة لترامب، قال هاتشينسون "أنا واثق من أن الناس يريدون قادة يريدون أفضل ما في أمريكا، وليس أولئك الذين يستغلون أسوأ غرائزهم".

وأكد أنه سيصدر إعلانا رسميا من أركنساس حول ترشحه للانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أنه اتخذ قراره للترشح ليصبح رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.