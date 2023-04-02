وسط أزمة الاتهام الجنائي.. حاكم أركنساس يطرح نفسه بديلا لترامب
أعلن حاكم ولاية أركنساس السابق آسا هاتشينسون، طرح نفسه بديلا لدونالد ترامب لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض السباق نحو البيت الأبيض في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024.
وفي تصريح يبدو أنه كان تعليقا على توجيه لائحة اتهام جنائية غير مسبوقة لترامب، قال هاتشينسون "أنا واثق من أن الناس يريدون قادة يريدون أفضل ما في أمريكا، وليس أولئك الذين يستغلون أسوأ غرائزهم".
وأكد أنه سيصدر إعلانا رسميا من أركنساس حول ترشحه للانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أنه اتخذ قراره للترشح ليصبح رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.
ويبلغ آسا هاتشينسون من العمر 72 عاما، وترك منصبه الذي ظل يشغله 8 سنوات في يناير الماضي.
وعُرف عن آسا هاتشينسون انتقاده المستمر لترامب، حيث قال إن ترشح ترامب للرئاسة مرة أخرى يمثل أفضل فرصة لبقاء جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة في انتخابات 2024، واصفا ترشح ترامب بـ"أسوأ سيناريو للجمهوريين".
وبإعلان آسا هاتشينسون، يصبح التنافس الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية يضم كلا من الرئيس السابق دونالد ترامب والمندوبة الأمريكية السابقة للأمم المتحدة السفيرة نيكي هايلي ورجل الأعمال فيفيك راماسوامي.