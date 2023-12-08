بايدن يدعو نتنياهو لإنشاء ممرات إنسانية "لفصل السكان المدنيين عن حماس"

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل إلى إنشاء ممرات إنسانية "لفصل السكان المدنيين عن حماس"، وفقا لما أعلنه البيت الأبيض الخميس.

وشدد الرئيس الأميركي جو بايدن في اتصال مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو الأول منذ 26 تشرين الثاني/نوفمبر، على "الحاجة الماسة" لحماية المدنيين مع احتدام القتال في كبرى مدن غزة ومحيطها.

وقالت الرئاسة الأميركية في بيان "شدّد الرئيس على الحاجة الماسة لحماية المدنيين وفصل السكان المدنيين عن حماس بما في ذلك من خلال ممرات تسمح للناس بالتحرك بأمان من مناطق محددة للأعمال القتالية".

ودافعت الولايات المتحدة بقوة عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بعد الهجمات التي نفذتها حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر والتي تقول إسرائيل إنها أدت إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز 240 رهينة لا يزال 138 منهم في غزة.

لكن إدارة بايدن تقول إن عددا كبيرا جدا من المدنيين الفلسطينيين يموتون في الهجمات الإسرائيلية. وقالت وزارة الصحة التي تديرها حماس إن عدد القتلى في القطاع ارتفع إلى 17177 حتى الخميس.

كما أبلغت واشنطن إسرائيل التي تهاجم حاليا جنوب غزة بعد انهيار هدنة قصيرة الأمد الأسبوع الماضي، بأن أعداد الضحايا والنازحين ينبغي ألا تكون كبيرة كما كانت أثناء هجومها على شمال القطاع.