مقتل مدير مكتب المجموعة العسكرية الحاكمة في مالي بهجوم

كشفت مذكرة رئاسية في مالي، عن مقتل مسؤول في المجموعة العسكرية الحاكمة في البلاد، في هجوم وقع الثلاثاء.

وبحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس"، فإن المذكرة التي صدرت اليوم الخميس عن الرئاسة، تبين أن عمر تراوري مدير مكتب الكولونيل أسيمي غويتا الذي يقود البلد في المرحلة الانتقالية، هو أحد القتلى الأربعة الذين سقطوا في الهجوم الذي استهدفهم قرب الحدود الموريتانية.