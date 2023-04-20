مقتل مدير مكتب المجموعة العسكرية الحاكمة في مالي بهجوم
كشفت مذكرة رئاسية في مالي، عن مقتل مسؤول في المجموعة العسكرية الحاكمة في البلاد، في هجوم وقع الثلاثاء.
وبحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس"، فإن المذكرة التي صدرت اليوم الخميس عن الرئاسة، تبين أن عمر تراوري مدير مكتب الكولونيل أسيمي غويتا الذي يقود البلد في المرحلة الانتقالية، هو أحد القتلى الأربعة الذين سقطوا في الهجوم الذي استهدفهم قرب الحدود الموريتانية.
وتعرض تراوري ومن معه لكمين بالقرب من بلدة نارا في منطقة تشهد هجمات متطرفين.
وأضافت المذكرة أنه سيتم تشييع جثمان تراوري، الخميس، في بلدة كاتي بالقرب من العاصمة باماكو.
وكشفت المذكرة هويات الضحايا الثلاثة الآخرين وهم رجل أمن ومقاول وسائق. كما أوردت اسم سائق مفقود.