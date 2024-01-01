تقرير: حملة الرئيس الصيني لمكافحة الفساد انتقلت إلى مرحلة "التطهير الدائم"

ذكر تقرير نشرته "صحيفة وول ستريت جورنال"، بأن الرئيس الصيني شين جين بينغ، لجأ إلى القيام بحملة مكافحة الفساد في بلاده، ووصفها بأنها "حملة تطهير لا تنتهي"، وهو نهج لطالما استخدمه حكام الصين، لتهميش منافسيهم وتعزيز سلطتهم.

وقال التقرير، إن حملة الرئيس شين جين بينغ، تعكس شعار "الثورة المستمرة" التي أطلقها ماو تسي تونج، مؤسس جمهورية الصين الشعبية.

وأضاف "أحدثت حملة شي القمعية، التي امتدت لأكثر من عقد من الزمن، موجات صادمة داخل الحزب الشيوعي، في محاولة لتوجيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم عبر أعظم فترة من عدم اليقين، وربما اصابة المشهد السياسي بالشلل".

ومنذ صعوده إلى السلطة في العام 2012، قام شي بتنظيم حملة ضد الفساد داخل حزبه، وواجه فيها ما يقرب من خمسة ملايين فرد إجراءات تأديبية، فيما امتد نطاق هذه الحملة ليشمل مختلف القطاعات، ما أدى إلى تفكيك الحياة المهنية لكبار المسؤولين والمصرفيين ومتخصصي الرعاية الصحية والإداريين الرياضيين.

وطالت الحملة "الشخصيات رفيعة المستوى، مثل وزراء الخارجية والدفاع، ممن واجهوا عمليات إقالة مفاجئة، وهو ما أثار التكهنات بحدوث عمليات تطهير واسعة النطاق".

وبحسب التقرير، فإن "لا نهاية لحملة التطهير تلوح في الأفق"، حيث حدد الرئيس الصيني "خططًا لاستمرار الحملة إلى أجل غير مسمى، حتى أنه استهدف الوكالة المسؤولة عن تنفيذها"، فيما يرى النقاد أن "هذه الحملة القمعية الدائمة تشير إلى إحجام شي عن تنفيذ التغييرات الهيكلية الأساسية والشفافية في الحكم، وهو أمر بالغ الأهمية لمعالجة الفساد بشكل فعال".

وفي المقابل، يعزو "شي" استمرار الفساد إلى الإخفاقات الأخلاقية الفردية، في حين يعمل على تعزيز أسلوب حكمه المركزي، ويصور التطهير المستمر على أنه ضروري للحفاظ على نزاهة الحزب، وذلك باستخدام الإجراءات التأديبية لترسيخ الولاء لرؤيته.

وأكد التقرير أن "هذه الإستراتيجية تختلف عن تكتيكات الحملات التقليدية، فتنشئ ما يسميه الباحثون بأنه حملة دائمة، لتغرس كلا من الامتثال والخوف بين أعضاء الحزب".