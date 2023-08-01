البنتاغون: رئيس هيئة الأركان تحدث مع نظيره في النيجر قبل أيام

قال الجيش الأمريكي، في وقت متأخر من ليل أمس الإثنين، إن رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي تحدث هاتفيا مع رئيس أركان جيش النيجر اللفتنانت جنرال، عيسى عبده صديق، وناقشا سبل سلامة المواطنين الأمريكيين وكذلك الوضع في البلاد.

وقال متحدث باسم الجيش الأمريكي إن الاتصال جرى يوم 27 يوليو تموز، بحسب ما نقلت "رويترز".