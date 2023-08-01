البنتاغون: رئيس هيئة الأركان تحدث مع نظيره في النيجر قبل أيام
قال الجيش الأمريكي، في وقت متأخر من ليل أمس الإثنين، إن رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي تحدث هاتفيا مع رئيس أركان جيش النيجر اللفتنانت جنرال، عيسى عبده صديق، وناقشا سبل سلامة المواطنين الأمريكيين وكذلك الوضع في البلاد.
وقال متحدث باسم الجيش الأمريكي إن الاتصال جرى يوم 27 يوليو تموز، بحسب ما نقلت "رويترز".
وفي سياق التطورات في النيجر، حذّرت السلطات في واغادوغو وباماكو، أمس الإثنين، عبر بيان مشترك من أن أي تدخل عسكري في النيجر لإعادة الرئيس المنتخب محمد بازوم إلى الحكم سيكون بمثابة "إعلان حرب على بوركينا فاسو ومالي".
وتضمّن البيان المشترك الذي نقلته "فرانس برس"، والصادر عن السلطات المنبثقة عن انقلابين في البلدين "تحذيرا من أن أي تدخل عسكري في النيجر سيعتبر إعلان حرب على بوركينا فاسو ومالي"، وذلك غداة تلويح قادة دول غرب إفريقيا باستخدام "القوة" في اجتماع عقدوه في العاصمة النيجيرية أبوجا.