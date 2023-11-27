هل ينتخب السنغاليون "رئيسا سجينا"؟

تواجه الانتخابات الرئاسية في السنغال سيناريو غير مسبوق قد يحصل في حال انتخب السنغاليون أحد المرشّحين عثمان سونكو أو باسيرو ديوماي فاي، المحكوميْن بالسجن.

ويتشارك المرشحان مع الأمريكي دونالد ترامب والنيجيري هاما أمادو والبرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في فرضية أن يتمّ انتخابهم رئيسا للجمهورية أثناء وجودهم في السجن.

وتقول مجلة "جون أفريك" في تقرير لها، إنّه "مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في 25 فبراير/ شباط 2024، يجد قادة حزب المعارضة السنغالي الرئيسي (بـ 23 نائبا في الجمعية الوطنية) أنفسهم في مواجهة سيناريو غير مسبوق في هذا البلد، حيث يقبع مؤسس ورئيس حزب "باستيف" السابق عثمان سونكو، خلف القضبان منذ 31 يوليو/ تموز الماضي ويخضع لإجراءات قانونية.

وسبق أن حُكم سونكو غيابيًا بالسجن لمدة عامين، وقد أصبح الحكم نهائيا، بحسب وزير العدل السابق، وهو ما اعترض عليه دفاع المترشح، ولذلك يبدو من شبه المؤكد أن سونكو سيظل محتجزًا طوال الحملة الانتخابية وحتى مساء الجولة الأولى للانتخابات.

وواجه سونكو أيضًا منذ شهرين استحالة قيام المديرية العامة للانتخابات، من خلال وكيله النائب أيب دافي، بسحب النماذج المقدمة لجمع تزكيات ترشيحه، سواء من المواطنين أو المسؤولين المنتخبين، وهو إجراء ضروري ليتمكن الرجل من تقديم ملف ترشحه، إلى المجلس الدستوري قبل الموعد المحدد في 26 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وبحسب "جون أفريك" فإنّ من المطروح اليوم حذف سونكو من القوائم الانتخابية، وهو الأمر الذي لا يزال موضوع نقاش وجدال قانوني قد لا ينتهي ضمن الإطار الزمني المطلوب.