هل ينتخب السنغاليون "رئيسا سجينا"؟
تواجه الانتخابات الرئاسية في السنغال سيناريو غير مسبوق قد يحصل في حال انتخب السنغاليون أحد المرشّحين عثمان سونكو أو باسيرو ديوماي فاي، المحكوميْن بالسجن.
ويتشارك المرشحان مع الأمريكي دونالد ترامب والنيجيري هاما أمادو والبرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في فرضية أن يتمّ انتخابهم رئيسا للجمهورية أثناء وجودهم في السجن.
وتقول مجلة "جون أفريك" في تقرير لها، إنّه "مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في 25 فبراير/ شباط 2024، يجد قادة حزب المعارضة السنغالي الرئيسي (بـ 23 نائبا في الجمعية الوطنية) أنفسهم في مواجهة سيناريو غير مسبوق في هذا البلد، حيث يقبع مؤسس ورئيس حزب "باستيف" السابق عثمان سونكو، خلف القضبان منذ 31 يوليو/ تموز الماضي ويخضع لإجراءات قانونية.
وسبق أن حُكم سونكو غيابيًا بالسجن لمدة عامين، وقد أصبح الحكم نهائيا، بحسب وزير العدل السابق، وهو ما اعترض عليه دفاع المترشح، ولذلك يبدو من شبه المؤكد أن سونكو سيظل محتجزًا طوال الحملة الانتخابية وحتى مساء الجولة الأولى للانتخابات.
وواجه سونكو أيضًا منذ شهرين استحالة قيام المديرية العامة للانتخابات، من خلال وكيله النائب أيب دافي، بسحب النماذج المقدمة لجمع تزكيات ترشيحه، سواء من المواطنين أو المسؤولين المنتخبين، وهو إجراء ضروري ليتمكن الرجل من تقديم ملف ترشحه، إلى المجلس الدستوري قبل الموعد المحدد في 26 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وبحسب "جون أفريك" فإنّ من المطروح اليوم حذف سونكو من القوائم الانتخابية، وهو الأمر الذي لا يزال موضوع نقاش وجدال قانوني قد لا ينتهي ضمن الإطار الزمني المطلوب.
وفي 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري أعلن رفاق سونكو في الحزب رسميًا عن وضع "الخطة ب" في شخص باسيرو ديوماي فاي، وهو من أتباع سونكو المخلصين الذي كان الأمين العام لحزب "باستيف" حتى حل هذا الحزب.
وأشار تقرير "جون أفريك" إلى أنه على الرغم من تمكن ديوماي فاي من الحصول على التوقيعات اللازمة لتقديم ملفّ ترشحه فإنه يواجه إشكالا آخر، فقد سُجن منذ 18 أبريل/نيسان 2023، ووجّهت إليه اتهامات متتالية في قضيتين، إحداهما يمكن أن تكلفه، في حالة إدانته، حكمًا بالسجن مدى الحياة، ولم تتم محاكمة الرجل حتى الآن.
وأكّد التقرير، أنّه "حتى في أسوأ السيناريوهات، يبدو من المستحيل، بسبب الطعون المحتملة أمام المحكمة العليا، أن يتم الحكم عليه بشكل نهائي قبل 25 فبراير / شباط 2024، موعد الانتخابات الرئاسية".
وقال النائب آيب دافي، إن "باسيرو ديوماي فاي لا يزال بريئا ويتمتع بحقوقه المدنية والسياسية". وذكّر النائب المنتخب عن حزب "باستيف" بسابقتين شهيرتين تدعمان قناعته بأن حبس مرشح من غير المرجح أن يمنعه من الفوز في صناديق الاقتراع، هما بارتيليمي دياس عام 2012، ثم خليفة سال عام 2017 وهما نائبان تم انتخابهما رغم أنهما كانا مسجونيْن خلال الانتخابات".