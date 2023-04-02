سوريا.. وفاة مستشار ثانٍ للحرس الثوري الإيراني بعد هجوم إسرائيلي

أفادت وكالة أنباء مهر الإيرانية شبه الرسمية، اليوم الأحد، بأن مستشارًا عسكريًّا للحرس الثوري الإيراني توفي متأثرًا بجروحه بعد هجوم جوي إسرائيلي بالقرب من العاصمة السورية.

وقالت الوكالة: "أصيب مقداد مقداني بجروح خلال الهجوم الصهيوني فجر الجمعة واستشهد".

ولم توضح وسائل الإعلام الإيرانية الرتبة العسكرية التي كان يحملها المستشار العسكري "مقداد مقداني".