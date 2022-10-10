"فورين أفيرز": حان الوقت لانسحاب القوات الأمريكية من سوريا 

رأت مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية أنه حان الوقت للقوات الأمريكية أن تغادر سوريا بعد تضاؤل خطر تنظيم داعش وتزايد المخاطر الأمنية على تلك القوات بسبب الحرب الأوكرانية وهجمات الميليشيات الموالية لإيران.

وحذرت المجلة في تقرير لها اليوم الإثنين، من "انسحاب أمريكي عشوائي من سوريا على غرار الانسحاب الكارثي من أفغانستان"، مشددة على "ضرورة التوصل إلى ترتيبات يتيح للولايات المتحدة استخدام طائرات بدون طيار لمهاجمة داعش وتنظيمات إرهابية أخرى إذا اقتضت الضرورة".

وقالت إنه "حتى مع تراجع عنف داعش تتزايد المخاطر على القوات الأمريكية وينبع بعض هذه المخاطر من العلاقات المتوترة بشكل متزايد بين الولايات المتحدة وروسيا التي أصبحت تنتهك خط التواصل الطارئ بين القوات الأمريكية والروسية العاملة في سوريا"، مضيفة أنه "منذ غزو أوكرانيا انخرطت الطائرات الروسية في سلسلة من العمليات الجوية الخطيرة وهذا السلوك يزيد من خطر نشوب صراع مباشر غير مقصود بين الولايات المتحدة وروسيا".

وأفادت بأن "الحرب في أوكرانيا لها تأثير خبيث آخر، فبينما تحوّل روسيا الموارد إلى حربها في أوكرانيا ملأت إيران الفراغ في سوريا وأصبحت أكثر نفوذاً فيما باتت الميليشيات المدعومة من إيران تهدد بشكل متزايد العمليات الأمريكية بنيران مباشرة وغير مباشرة، إذ إنها شنت ما لا يقل عن 19 هجومًا صاروخيًا وطائرات مسيرة على مواقع أمريكية في العراق وسوريا منذ بداية العام الجاري".

ولفتت إلى أنه "مع استمرار تعثر المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران فمن المرجح أن تستخدم طهران ميليشياتها في سوريا لممارسة ضغط إضافي على الولايات المتحدة في محاولة تحقيق مطالبها على طاولة المفاوضات".

وأشارت إلى أن "تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي وحليف الولايات المتحدة ، بدأت بزيادة الضغط على القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة وأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هدد مرارا بشن عملية عسكرية جديدة لتحقيق هدفه الطويل الأمد المتمثل في إنشاء منطقة عازلة في سوريا".

وأوضحت المجلة أنه "يمكن احتواء تهديد داعش الذي لا يزال قائما حتى اليوم دون تعريض القوات الأمريكية للأذى وذلك من خلال عمليات بطائرات بدون طيار إضافة إلى الغارات الجوية لمواصلة الضغط لمكافحة الإرهاب على ما تبقى من التنظيم، فإذا غادرت القوات الأمريكية بطريقة غير منسقة فإن النتيجة الأكثر ترجيحًا ستكون هجومًا عسكريًا تركيًا لتحقيق أهداف أردوغان المعلنة وهذا تدخل من المرجح جدًا أن يؤدي إلى نزوح مئات الآلاف من السوريين وإلحاق الضرر بعلاقات الولايات المتحدة مع قوات سوريا الديمقراطية بشكل لا يمكن إصلاحه".

وأنهت المجلة تقريرها بالقول، إن "الانسحاب الأمريكي المنسق من شأنه أن يحسن بشكل كبير من احتمالية التوصل إلى اتفاق دبلوماسي بشأن الوصول للمجال الجوي السوري وستحتفظ الولايات المتحدة بالحق الطبيعي في الدفاع عن النفس إذا تعرضت للتهديد، وبعد نحو سبع سنوات من وصول أول جندي أمريكي إلى الأرض في سوريا، حان الوقت لواشنطن لسحب قواتها، لم يعد الوجود العسكري الأمريكي في سوريا رصيدًا استراتيجيًا بل أصبح نقطة ضعف".