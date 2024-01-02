تداعيات صعبة تلوح في أفق الديمقراطيات الليبرالية في 2024

حذر تقرير لمجلة "نيويورك ماغازين"، من أن الديمقراطيات الليبرالية مهددة بتداعيات صعبة في عام 2024، رغم استمرار نجاحها في الألفية الجديدة، في ظل مواصلة أوروبا إدماج وتعزيز مؤسساتها الليبرالية، وتوقعات رضوخ الصين إلى الديمقراطية بسبب مشاركتها في الاقتصاد العالمي، وضغط الطبقة المتوسطة والمتنامية والتي تطالب بمزيد من الحريات.

وبحسب التقرير فإن "من شأن الازدهار المتنامي، تعزيز الديمقراطيات الفتية في الهند وأمريكا الجنوبية وروسيا بعد الاتحاد السوفيتي"، مشيرا كذلك إلى أن "حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، من شأنه تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تمهيد الطريق للإصلاح في العالم العربي وإيران".

وقالت المجلة، إن "الإنترنت بات يساعد على نشر الثقافة الليبرالية على الصعيد العالمي، من أجل بناء مجتمع عالمي أصغر حجما وأكثر استنارة وأكثر انسجاما تقوده الولايات المتحدة التي لن تدير ظهرها أبدا للعالم الحر"، لكنها رأت بأن "عام 2023 كان بعيدا عن الديمقراطية في جميع أنحاء العالم".