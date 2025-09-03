بعد اتهامها بالتآمر.. ترامب يبعث "رسالة عتاب" إلى الصين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، إن "الاحتفال الجميل" الذي أقامته الصين بمناسبة ذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية كان ينبغي أن يسلط الضوء على الدور الذي أدته الولايات المتحدة في هزيمة اليابان.

وأضاف ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي: "أعتقد أنها كانت مراسم جميلة. أعتقد أنها كانت مثيرة للإعجاب بشدة".

جاء ذلك بعد ساعات من إشارته على منصات التواصل الاجتماعي إلى أن القادة الأجانب المجتمعين في بكين ربما يتآمرون ضد الولايات المتحدة.

وتابع: "شاهدت الخطاب الليلة الماضية. الرئيس الصيني شي صديق لي، لكنني أعتقد أنه كان يتعيّن عليه ذكر الولايات المتحدة في ذلك الخطاب، لأننا ساعدنا الصين كثيراً جداً".

وجعل الرئيس الصيني شي جين بينغ من الذكرى الثمانين لنهاية الحرب العالمية الثانية فرصة كبيرة لاستعراض حكومته وعلاقاتها الوثيقة مع دول لها خلافات مع واشنطن.