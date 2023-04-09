تقرير: تدهور الوضع الأمني بإسرائيل قد يقرب انهيار حكومة نتنياهو

رأى تقرير عبري، أن تدهور الوضع الأمني في إسرائيل، قد يقرّب انهيار حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية.

وأوضح موقع "واللا" العبري، في التقرير، أنه "بعد عودة بنيامين نتنياهو إلى مكتب رئيس الوزراء، تدهورت إسرائيل إلى وضع أمني خطر ومعقد، مع تراكم التهديدات على عدة جبهات".

وأضاف الموقع إنه "بعد مرور 100 يوم على حكومة نتنياهو السادسة، أو كما يطلق عليها عادة الحكومة اليمينية الكاملة، تم سماع صافرات الإنذار في الشمال وفي تل أبيب، وأطلقت الصواريخ من غزة".

وأضاف التقرير: "اندلع أيضا التوتر في المسجد الأقصى، وسط مطاردة منفذي العملية في غور الأردن، وتجددت المظاهرات ضد التعديلات القضائية".

وتابع أن "التصعيد الأمني الواسع، في خضم عيد الفصح، يشير إلى فشل الحكومة في مهمتها الأساسية الأهم والمقدسة على الإطلاق، وقد يقرب من انهيارها".