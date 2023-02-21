إيران: مسار المفاوضات النووية "مفتوح" ونتبادل الرسائل مع أمريكا عبر وسطاء
أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الثلاثاء، أن مسار المفاوضات النووية مع الدول الغربية "مازال مفتوحا"، مشيرا إلى أن تبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية "يتم عبر الوسطاء".
جاءت تصريحات عبد اللهيان خلال استضافته من قبل لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني.
ونقلت وكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية عن عبد اللهيان قوله: "لا يزال مسار المفاوضات مفتوحا ويتم تبادل الرسائل عبر الوسطاء".
مضيفا أن بلاده "تولي اهتماما بمسألة تبادل السجناء بين إيران والولايات المتحدة من وجهة نظر إنسانية، وينشط وسطاء من دول المنطقة بشأن هذه القضية" حسب تعبيره.
وتابع وزير الخارجية الإيراني: "نحن مستعدون لمتابعة الموضوع في حال تلبية مطالب الجمهورية الإسلامية الإيرانية واستعداد السجناء الإيرانيين للعودة إلى البلاد".
وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قال في وقت سابق، إن "الدبلوماسية هي الطريقة الأكثر فعالية للتعاطي مع برنامج إيران النووي".
وأوضح بلينكن: "في هذه اللحظة، لا تحظى هذه الإجراءات بأولوية تذكر لأن إيران لا تتعاطى بطريقة هادفة".
وأردف وزير الخارجية الأمريكي أن "الباب مفتوح للدبلوماسية لكن هذا يعتمد على ما تقوله إيران وما تفعله وما إذا كانت تتفاعل أم لا".
ومنذ بدء الاحتجاجات الشعبية في ايران منتصف أيلول/سبتمبر الماضي، قالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أن موضوع إحياء الاتفاق النووي مع إيران أصبح "خارج جدول أعمالها".