إيران: مسار المفاوضات النووية "مفتوح" ونتبادل الرسائل مع أمريكا عبر وسطاء

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الثلاثاء، أن مسار المفاوضات النووية مع الدول الغربية "مازال مفتوحا"، مشيرا إلى أن تبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية "يتم عبر الوسطاء".

جاءت تصريحات عبد اللهيان خلال استضافته من قبل لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني.

ونقلت وكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية عن عبد اللهيان قوله: "لا يزال مسار المفاوضات مفتوحا ويتم تبادل الرسائل عبر الوسطاء".

مضيفا أن بلاده "تولي اهتماما بمسألة تبادل السجناء بين إيران والولايات المتحدة من وجهة نظر إنسانية، وينشط وسطاء من دول المنطقة بشأن هذه القضية" حسب تعبيره.

وتابع وزير الخارجية الإيراني: "نحن مستعدون لمتابعة الموضوع في حال تلبية مطالب الجمهورية الإسلامية الإيرانية واستعداد السجناء الإيرانيين للعودة إلى البلاد".