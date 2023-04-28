روسيا تنتقد اتفاق التعاون النووي بين أمريكا وكوريا الجنوبية

انتقدت وزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة، اتفاقا للتعاون في المجال النووي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، قائلة إنه سيزعزع استقرار المنطقة والعالم، وحذرت من احتمال انطلاق سباق للتسلح نتيجة لذلك.

وتعهدت الولايات المتحدة أول أمس الأربعاء بأن تُطلع كوريا الجنوبية بشكل أكبر على خططها النووية، ومن ناحية أخرى قطعت سول وعدا بألا تسعى لامتلاك أسلحة نووية في اتفاق يقول الجانبان إنه يستهدف كوريا الشمالية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "هذا التطور بطبيعته يزعزع بشكل واضح الاستقرار وستكون له تداعيات سلبية خطيرة على الأمن الإقليمي، وهو ما سيؤثر بدوره على الاستقرار العالمي".