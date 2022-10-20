فرنسا تعيد 40 طفلا و15 امرأة من سوريا

أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الخميس، أنها نفذت عملية جديدة، مكنتها من إعادة 55 من مواطنيها (40 طفلا و15 امرأة)، من مخيمات يديرها الأكراد في شمال شرق سوريا.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إنه "تم تسليم القُصّر إلى خدمات رعاية الطفل وسيخضعون لفحص طبي واجتماعي، في حين سيجري نقل النساء إلى السلطات القضائية".

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن تعيد فرنسا النظر في طلبات ترحيل لامرأتين فرنسيتين سافرتا إلى سوريا مع زوجيهما للانضمام إلى تنظيم داعش المتشدد وأطفالهما الذين ولدوا هناك.