نيجيريا.. مسلحون يقتلون كاهنًا بإحراقه حيًا
قتل مسلّحون كاهنًا بإحراقه حيًا، وخطف مسلحون آخرون 5 أشخاص، في هجومين منفصلين وقعا وسط نيجيريا وشمالها الغربي، وفق ما أعلنته الشرطة.
ويشكل انعدام الأمن في نيجيريا، أكبر الدول الأفريقية من حيث التعداد السكاني، مشكلة كبرى للبلاد التي ستشهد انتخابات عامة الشهر المقبل.
وقرابة "الساعة 02,00 ت غ" عمد مسلّحون تُطلق عليهم السلطات تسمية "قطّاع طرق" إلى إضرام النار بمنزل كاهن في قرية كافين-كورو في ولاية النيجر، وقد أحرقوه حيًا، على ما ذكرته الشرطة.
وعمل المهاجمون على إضرام النار في منزل الأب أيزاك آتشي لعدم تمكّنهم من اقتحام المنزل.
وقال المتحدث باسم الشرطة في ولاية النيجر واسيو بيودون: "للأسف، عمد قطّاع الطرق إلى إضرام النار في المنزل فيما قضى الأب المذكور حرقًا".
وأضاف أن "قطّاع الطرق" أطلقوا النار على كاهن آخر هو الأب كولينز الذي أصيب لدى محاولته الهرب.
وأعلن المتحدث العثور على "جثة الأب أيزاك فيما نُقل الأب كولينز إلى المستشفى للعلاج".
وفي هجوم آخر وقع بعد ساعات، اقتحم "قطّاع طرق" منزلًا في قرية دان تساوني في إقليم كانكارا في ولاية كاتسينا وخطفوا 5 أشخاص كانوا يعدّون لقدّاس الأحد في كنيسة قريبة.
وقال المتحدث باسم شرطة الولاية غامبو عيسى في تصريح لوكالة فرانس برس إن "الإرهابيين خطفوا 5 أشخاص من المنزل وأطلقوا النار على كاهن أصيب في يده ثم فروا ومعهم الرهائن الخمسة".
وأوضح "عيسى" أن الكاهن نُقل إلى المستشفى للعلاج.
وفي كانون الأول/ديسمبر 2020، عمد "قطّاع طرق" مدجّجون بالأسلحة إلى خطف أكثر من 300 تلميذ من مدرسة داخلية في كانكارا ونقلوهم إلى ولاية زامفارا المجاورة.
وأُفرج عن التلاميذ بعد أسبوع على إثر محادثات مع مسؤولين في الحكومة.