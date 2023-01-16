نيجيريا.. مسلحون يقتلون كاهنًا بإحراقه حيًا

قتل مسلّحون كاهنًا بإحراقه حيًا، وخطف مسلحون آخرون 5 أشخاص، في هجومين منفصلين وقعا وسط نيجيريا وشمالها الغربي، وفق ما أعلنته الشرطة.

ويشكل انعدام الأمن في نيجيريا، أكبر الدول الأفريقية من حيث التعداد السكاني، مشكلة كبرى للبلاد التي ستشهد انتخابات عامة الشهر المقبل.

وقرابة "الساعة 02,00 ت غ" عمد مسلّحون تُطلق عليهم السلطات تسمية "قطّاع طرق" إلى إضرام النار بمنزل كاهن في قرية كافين-كورو في ولاية النيجر، وقد أحرقوه حيًا، على ما ذكرته الشرطة.

وعمل المهاجمون على إضرام النار في منزل الأب أيزاك آتشي لعدم تمكّنهم من اقتحام المنزل.

وقال المتحدث باسم الشرطة في ولاية النيجر واسيو بيودون: "للأسف، عمد قطّاع الطرق إلى إضرام النار في المنزل فيما قضى الأب المذكور حرقًا".

وأضاف أن "قطّاع الطرق" أطلقوا النار على كاهن آخر هو الأب كولينز الذي أصيب لدى محاولته الهرب.

وأعلن المتحدث العثور على "جثة الأب أيزاك فيما نُقل الأب كولينز إلى المستشفى للعلاج".