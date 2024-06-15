تمثل "النازيين الجدد".. واشنطن تدرج جماعة إسكندنافية على قائمة الإرهاب

أدرجت الولايات المتّحدة، الجمعة، جماعة من "النازيين الجدد" تنشط في الدول الإسكندنافية على قائمتها السوداء للإرهاب الدولي، مبدية "قلقها" إزاء التهديد الذي يشكّله في سائر أنحاء العالم دعاة نظرية تفوّق العرق الأبيض، مشيرة إلى أن "حركة المقاومة الشمالية" (إن إم آر)، وثلاثة من قادتها استهدفوا بالقرار.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان نقلته وكالة "فرانس برس" إنّ هذا القرار اتّخذ بالتشاور مع شركاء واشنطن الأوروبيين.

وأضافت أنّ "الولايات المتحدة ما زالت تشعر بقلق عميق إزاء التهديد الذي يشكّله التطرّف العنيف ذو الدوافع العنصرية أو العرقية في جميع أنحاء العالم، وهي ملتزمة بمواجهة العناصر العابرة للحدود لدعاة تفوّق العرق الأبيض".

وأوضح البيان أنّ القرار يستهدف "حركة المقاومة الشمالية" (إن إم آر)، وثلاثة من قادتها، بمن فيهم زعيمها تور فريدريك فيديلاند الذي يروّج علنًا لعقيدة عنصرية ويدعو لاستبدال الديموقراطيات الإسكندنافية بـ "دولة شمالية موحّدة عرقيًا".