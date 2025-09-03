الدفعة الأولى.. نشر أكثر 33 ألف صفحة من "وثائق إبستين"

نشرت لجنة في مجلس النواب الأمريكي، مساء يوم الثلاثاء أكثر من 33 ألف صفحة من الوثائق المتعلّقة بقضية رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين، المتّهم بارتكاب جرائم جنسية وباستغلال قاصرات جنسيا.

ويأتي نشر هذه الوثائق، التي وردت إلى اللجنة من وزارة العدل، في وقت تُتّهم فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب بالافتقار إلى الشفافية في هذه القضية.

ونشرت اللجنة هذه الدفعة الأولى من الوثائق على الإنترنت كتلة واحدة من دون أيّ تبويب أو ترتيب.

وتأتي هذه الخطوة بعدما نشرت وزارة العدل يوم الجمعة الماضي، محضر استجواب أجري حديثا مع غيلاين ماكسويل، الشريكة السابقة لإبستين، أكّدت فيه أنها لم تلحظ "أبدا" سلوكا غير لائق من جانب ترامب "مع أيّ كان".

وتقضي البريطانية ماكسويل، التي كانت شخصية اجتماعية بارزة، عقوبة بالسجن 20 عاما بعدما أدينت باستدراج فتيات قاصرات لاستقلالهن جنسيا من قبل إبستين، الذي انتحر في سجن في نيويورك عام 2019، بينما كان بانتظار محاكمته.

وكان ترامب تعهّد طوال أشهر بالكشف عن تطوّرات مدوّية في قضية إبستين، غير أنّ هذه المسألة باتت موضع سخط لدى الأمريكيين بعدما أعلنت وزارة العدل في مطلع شهر تمّوز/يوليو الماضي، أنها لم تتوصّل إلى أيّ عنصر جديد من شأنه تبرير نشر مستندات إضافية.

ويكثّف الرئيس ترامب المبادرات لإخماد الجدل المشتعل بشأن قضيّة إبستين والذي عمّ حتى قاعدته الانتخابية.

وغذّت وفاة إبستين سيلا من نظريات المؤامرة ومفادها أنّه اغتيل لمنعه من الكشف عن تفاصيل محرجة تعني شخصيات بارزة.

وازدادت التساؤلات مع نشر صحيفة "وول ستريت جورنال" في شهر تموز/يوليو الماضي، تقريرًا عن الصداقة التي كانت تربط ترامب بإبستين، مشيرة إلى أن اسم ترامب كان من بين مئات الأسماء التي تم العثور عليها أثناء مراجعة وزارة العدل لملفات القضية.

وذكرت الصحيفة أنّ ترامب كتب في عام 2003 رسالة ذات إيحاءات جنسية إلى إبستين في عيد ميلاده الخمسين، ما دفع الرئيس الجمهوري إلى رفع دعوى تشهير بحق الصحيفة.