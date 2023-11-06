بلينكن يبحث في أنقرة تطورات الحرب على غزة
بدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، محادثات مع نظيره التركي هاكان فيدان في أنقرة بعد جولة في الشرق الأوسط ركَّزت على الحرب الإسرائيلية في غزة.
ولا تتضمن زيارة بلينكن، وهي الأولى منذ شنّت إسرائيل الحرب على غزة، اجتماعًا مع الرئيس رجب طيب أردوغان الذي يقوم برحلة إلى شمال شرق تركيا.
واختار أردوغان زيارة منطقة نائية في شمال شرق البلاد الاثنين في قرار بدا أنه ازدراء لبلينكن.
وتأتي زيارة بلينكن في أعقاب جولة سريعة له في الشرق الأوسط شملت الضفة الغربية المحتلة حيث أجرى الأحد محادثات مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
ويرى مراقبون أن الحرب الإسرائيلية على غزة سيكون لها تداعيات كبيرة على العلاقات بين واشنطن وتركيا، العضوين في حلف شمال الأطلسي والمنخرطتين في نزاعات الشرق الأوسط.