بلينكن يبحث في أنقرة تطورات الحرب على غزة

بدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، محادثات مع نظيره التركي هاكان فيدان في أنقرة بعد جولة في الشرق الأوسط ركَّزت على الحرب الإسرائيلية في غزة.

ولا تتضمن زيارة بلينكن، وهي الأولى منذ شنّت إسرائيل الحرب على غزة، اجتماعًا مع الرئيس رجب طيب أردوغان الذي يقوم برحلة إلى شمال شرق تركيا.