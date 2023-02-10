الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

الرئيس التركي: الاستجابة للزلزال لا تسير بالسرعة التي أردناها

رويترز
رويترز

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة، إن استجابة السلطات التركية للزلازل المدمرة في جنوب البلاد لا تسير بالسرعة التي أرادتها الحكومة، مضيفا أن عدد القتلى في بلاده ارتفع إلى 18991.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
مقطع فيديو يظهر هول مأساة زلزال مدينة هاتاي التركية

وقال أردوغان في إقليم أديامان، أحد المناطق المتضررة من الزلازل، إن بعض الأشخاص يسطون ويهاجمون المتاجر، مضيفا أن حالة الطوارئ المعلنة في المنطقة ستسمح للدولة بفرض العقوبات اللازمة.

وأكد أردوغان على أن السلطات التركية ستدفع الإيجارات للأشخاص الذين لا يريدون البقاء في الخيام لمدة عام.

تركيا
العالم

الأكثر قراءة

No stories found.
logo
إرم نيوز
www.eremnews.com