الرئيس التركي: الاستجابة للزلزال لا تسير بالسرعة التي أردناها

وقال أردوغان في إقليم أديامان، أحد المناطق المتضررة من الزلازل، إن بعض الأشخاص يسطون ويهاجمون المتاجر، مضيفا أن حالة الطوارئ المعلنة في المنطقة ستسمح للدولة بفرض العقوبات اللازمة.

وأكد أردوغان على أن السلطات التركية ستدفع الإيجارات للأشخاص الذين لا يريدون البقاء في الخيام لمدة عام.