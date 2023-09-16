جندي مارينز يتبنى طفلة أفغانية.. وأمريكا تعتبره "اختطافا"

حذرت الحكومة الأمريكية قاضيا في ولاية فيرجينيا من أن السماح لجندي سابق في المارينز يدعى جوشوا ماست بالاحتفاظ بيتيمة حرب أفغانية يجازف "بخرق القانون الدولي".

وبحسب سجلات سرية للحكومة الأمريكية، اطلعت عليها وكالة "أسوشيتد برس"، فإنه قد "ينظر إلى هذا الأمر في أرجاء العالم على أنه مصادقة لعمل من أعمال خطف الأطفال دوليا".

ومن النادر أن تتدخل الحكومة الفدرالية في قضية حضانة محلية، لكن القلق حول مصير الطفلة امتد عبر إدارتي الرئيسين دونالد ترامب وجو بايدن.

وكان أقارب الطفلة المتواجدون في الولايات المتحدة رفعوا قضية ضد الضابط السابق من أجل استعادتها.

وفي سعيهم للتدخل في القضية، حذر المدعون العامون في وزارة العدل ومسؤولون آخرون من وزارة الدفاع، من أن "الإخفاق في إعادة الطفلة، البالغة من العمر 4 سنوات، إلى أقاربها الأفغان في الولايات المتحدة قد يعرض الجهود الأمريكية لإعادة توطين اللاجئين الأفغان للخطر".

وأكد مسؤولون أن ذلك "يشكل تهديدا للمواثيق الأمنية الدولية، وقد يُستخدم كوسيلة دعائية من قبل متطرفين، ما يعرض سلامة الجنود الأمريكيين في الخارج للخطر".