بريطانيا وأوكرانيا توقعان اتفاقا أمنيا "غير مسبوق"
أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، خلال زيارته العاصمة كييف، الجمعة، عن توقيع اتفاق أمني ثنائي مدته عشرة أعوام، وصفه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه "غير مسبوق".
وطالب سوناك، الذي أراد توجيه رسالة بهذه الزيارة المفاجئة لأوكرانيا، باستمرار المساعدات الغربية الضرورية لكييف.
وأضاف: "إذا انتصر بوتين في أوكرانيا، فلن يتوقف عند هذا الحد، وسيعتقد خصومنا في جميع أنحاء العالم أننا لا نملك الصبر، ولا الموارد اللازمة لحروب طويلة"، مشددًا أن أوكرانيا "ليست وحيدة" ولن تكون كذلك "أبدًا".
وتشعر كييف بالقلق من تردد حلفائها الأوروبيين والأمريكيين؛ بسبب الخلافات السياسية الداخلية، في منحها المزيد من المساعدات في حربها ضد القوات الروسية.
ومن جهته، أشاد الرئيس فولوديمير زيلينسكي بـ"الاتفاق الأمني غير المسبوق" المبرم مع بريطانيا.
وقال: "هذا ليس إعلانًا بسيطًا.. إنه حقيقة ستؤتي ثمارها بفضل تعاوننا".
وأعلن سوناك خلال الزيارة عن زيادة المساعدات العسكرية وتسليم آلاف الطائرات المُسيّرة، وقال: "نحن أحد أهم الداعمين لأوكرانيا، خاصة فيما يتعلق بالمساعدات العسكرية".
وستصل قيمة المساعدات العسكرية البريطانية للعام 2024 /2025 إلى 2,5 مليار جنيه إسترليني، بزيادة قدرها 200 مليون جنيه إسترليني عن العامين السابقين.
وبذلك يصل إجمالي المساعدات البريطانية لأوكرانيا إلى ما يقرب من 12 مليار جنيه إسترليني، ما يعادل 14 مليار يورو.