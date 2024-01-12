بريطانيا وأوكرانيا توقعان اتفاقا أمنيا "غير مسبوق"

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، خلال زيارته العاصمة كييف، الجمعة، عن توقيع اتفاق أمني ثنائي مدته عشرة أعوام، وصفه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه "غير مسبوق".

وطالب سوناك، الذي أراد توجيه رسالة بهذه الزيارة المفاجئة لأوكرانيا، باستمرار المساعدات الغربية الضرورية لكييف.

وأضاف: "إذا انتصر بوتين في أوكرانيا، فلن يتوقف عند هذا الحد، وسيعتقد خصومنا في جميع أنحاء العالم أننا لا نملك الصبر، ولا الموارد اللازمة لحروب طويلة"، مشددًا أن أوكرانيا "ليست وحيدة" ولن تكون كذلك "أبدًا".