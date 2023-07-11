"يديعوت أحرونوت": لائحة اتهام أمريكية بحق ضابط احتياط إسرائيلي بتهمة التجارة بالسلاح

ويشغل غال لوفت منصب الرئيس المؤسس لمعهد أبحاث في واشنطن، وهو متهم بثماني جرائم يصفها المدعون العامون بأنها "مؤامرات إجرامية متعددة وخطيرة مع كيانات أجنبية"، بما في ذلك العمل كعميل أجنبي، والاتجار بالأسلحة، وانتهاك العقوبات الأمريكية ضد إيران، والتضليل، وبيانات كاذبة للعملاء الأمريكيين للترويج للصين، بحسب تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وإذا ما ثبتت إدانة لوفت في التهم الثماني، فسوف يكمل بقية حياته في سجن أمريكي، حيث من المتوقع أن تصل عقوبته إلى أكثر من 100 عام في السجن.

وزعم لوفت بعد تقديم لائحة الاتهام ضده، بأنه وقع ضحية محاولة لإخفاء فضيحة فساد تربط الرئيس الأمريكي جو بايدن وابنه هانتر بالحكومة الصينية. وهو تطور آخر في قضية مستمرة منذ عدة أشهر.

وبحسب التقرير، تنص لائحة الاتهام على أن "لوفت خرب قوانين العملاء الأجانب الأمريكية لمحاولة دفع السياسة الصينية من خلال مسؤول سابق رفيع المستوى في الحكومة الأمريكية. فقد عمل كوسيط في صفقات الأسلحة الخطرة والنفط الإيراني، وقال العديد من الأكاذيب عن جرائمه للمسؤولين عن إنفاذ القانون".

وتضمنت لائحة الاتهام أيضًا اقتباسات من العديد من المحادثات التي أجراها لوفت مع شركائه ومختلف جهات الاتصال والسلطات.