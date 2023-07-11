"يديعوت أحرونوت": لائحة اتهام أمريكية بحق ضابط احتياط إسرائيلي بتهمة التجارة بالسلاح
قدم المدعي العام لولاية نيويورك الأمريكية، أمس الإثنين، لائحة اتهام ضد العميد احتياط البروفيسور غال لوفت (57 عاما)، وهو أمريكي إسرائيلي تم اعتقاله في قبرص في فبراير/ شباط الماضي؛ للاشتباه به في تهريب الأسلحة.
ويشغل غال لوفت منصب الرئيس المؤسس لمعهد أبحاث في واشنطن، وهو متهم بثماني جرائم يصفها المدعون العامون بأنها "مؤامرات إجرامية متعددة وخطيرة مع كيانات أجنبية"، بما في ذلك العمل كعميل أجنبي، والاتجار بالأسلحة، وانتهاك العقوبات الأمريكية ضد إيران، والتضليل، وبيانات كاذبة للعملاء الأمريكيين للترويج للصين، بحسب تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وإذا ما ثبتت إدانة لوفت في التهم الثماني، فسوف يكمل بقية حياته في سجن أمريكي، حيث من المتوقع أن تصل عقوبته إلى أكثر من 100 عام في السجن.
وزعم لوفت بعد تقديم لائحة الاتهام ضده، بأنه وقع ضحية محاولة لإخفاء فضيحة فساد تربط الرئيس الأمريكي جو بايدن وابنه هانتر بالحكومة الصينية. وهو تطور آخر في قضية مستمرة منذ عدة أشهر.
وبحسب التقرير، تنص لائحة الاتهام على أن "لوفت خرب قوانين العملاء الأجانب الأمريكية لمحاولة دفع السياسة الصينية من خلال مسؤول سابق رفيع المستوى في الحكومة الأمريكية. فقد عمل كوسيط في صفقات الأسلحة الخطرة والنفط الإيراني، وقال العديد من الأكاذيب عن جرائمه للمسؤولين عن إنفاذ القانون".
وتضمنت لائحة الاتهام أيضًا اقتباسات من العديد من المحادثات التي أجراها لوفت مع شركائه ومختلف جهات الاتصال والسلطات.
واتهم لوفت في التهمة الأولى بالتآمر مع مسؤول كبير في الحكومة الأمريكية لتعزيز مصالح جمهورية الصين الشعبية.
وكان المسؤول، الذي لم يظهر اسمه في لائحة الاتهام، مستشارًا للرئيس دونالد ترامب في حملته الأولى وعمل لاحقًا في إدارته.
وتشمل التهم الأخرى التي يواجهها لوفت، العمل كوسيط بين مصنعي الأسلحة في الصين ودول أخرى، ومحاولة انتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران من خلال بيع النفط الإيراني إلى أطراف ثالثة.
ووفقًا للادعاء، لم تكن إقامة لوفت في قبرص مصادفة، وكان يختبئ هناك خشية تقديم لائحة اتهام متوقعة ضده.
وفي فبراير/ شباط الماضي، اعتقلت السلطات القبرصية لوفت بالفعل بناءً على طلب من الولايات المتحدة.
وادعى لوفت في مقطع فيديو نُشر خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، أنه لم يستوف شروط الإفراج عنه بكفالة ولم يحضر للاستماع إلى طلب التسليم الأمريكي؛ لأنه لا يعتقد أنه سيحصل على محاكمة عادلة.
وقال إنه "قدم لمكتب التحقيقات الفيدرالي معلومات حول اجتماع عقده جو بايدن وابنه هانتر في واشنطن مع مسؤولين من مؤسسة تمويل الطاقة النظيفة CEFC، وقدموا دليلاً على أن شركة الطاقة تدفع 100 ألف دولار شهريًا إلى هانتر و 65 ألف دولار إلى عمه جيم بايدن، شقيق الرئيس الأمريكي، مقابل علاقاتهم بمكتب التحقيقات الفيدرالي، واستخدام اسم بايدن للترويج لأعمالهم".
المصدر: "يديعوت أحرونوت" العبرية