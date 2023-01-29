وسط تصعيد بين الفلسطينيين وإسرائيل.. بلينكن يبدأ زيارة للشرق الأوسط

وأمام هذه الموجة الجديدة من التصعيد، يعتزم بلينكن، في محادثاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، التشديد على ضرورة "اتخاذ تدابير عاجلة لخفض التصعيد"، على ما أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، الجمعة، بعدما دانت واشنطن الهجوم "المروع" في القدس الشرقية المحتلة.

وقد يهيمن النزاع الإسرائيلي الفلسيطيني أيضا على لقاء بلينكن، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي تلعب بلاده تاريخيا دور الوسيط لدى الفلسطينيين.

غير أن هامش المناورة المتاح لوزير الخارجية يبدو محصورا ضمن حدود الدعوات إلى الهدوء في وقت يبدو فيه النزاع الإسرائيلي الفلسطيني في طريق مسدود.

تفادي تكرار مايو 2021

ولم يتوقع خبراء تحقيق تقدم يذكر بشأن قدرة واشنطن على التأثير على مجرى الأحداث، حتى لو أكدت واشنطن مجددا دعمها لحل الدولتين.

وقال آرون ديفيد ميلر، المفاوض الأمريكي السابق والخبير في معهد "كارنيغي للسلام" الدولي في واشنطن "أعتقد أن أفضل ما يمكنهم التوصل إليه هو أن يستقر الوضع لتفادي تكرار أيار/مايو 2021" في إشارة إلى الحرب في قطاع غزة.