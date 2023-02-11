سوريا.. مدير منظمة الصحة العالمية يصل مطار حلب

وقال غيبرييسوس للصحافيين من المطار: "إنها إمدادات طبية طارئة تبلغ نحو 37 طناً مترياً"، موضحاً أنّها "ستساهم في تقديم الدعم الطارئ للأشخاص المتضررين" من الزلزال.

وأكد المسؤول الأممي، أنّ منظمة الصحة العالمية ستواصل تقديم الدعم "عبر إحضار المزيد من الإمدادات الطارئة"، مشيرا إلى أن شحنة اليوم هي "الأولى وستليها شحنة أخرى غداً" محملة "بأكثر من ثلاثين طناً مترياً".

وشدد على أن المنظمة تعتزم "توفير الإمدادات الطارئة خصوصاً تلك المهمة لإدارة الصدمات (التروما) لدى الأشخاص المتضررين من الزلزال".