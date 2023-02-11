سوريا.. مدير منظمة الصحة العالمية يصل مطار حلب
وصل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس إلى مطار حلب الدولي، اليوم السبت، على متن طائرة أقلّت 37 طناً مترياً من الإمدادت الطبية الطارئة استجابة للزلزال المدمر، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".
وقال غيبرييسوس للصحافيين من المطار: "إنها إمدادات طبية طارئة تبلغ نحو 37 طناً مترياً"، موضحاً أنّها "ستساهم في تقديم الدعم الطارئ للأشخاص المتضررين" من الزلزال.
وأكد المسؤول الأممي، أنّ منظمة الصحة العالمية ستواصل تقديم الدعم "عبر إحضار المزيد من الإمدادات الطارئة"، مشيرا إلى أن شحنة اليوم هي "الأولى وستليها شحنة أخرى غداً" محملة "بأكثر من ثلاثين طناً مترياً".
وشدد على أن المنظمة تعتزم "توفير الإمدادات الطارئة خصوصاً تلك المهمة لإدارة الصدمات (التروما) لدى الأشخاص المتضررين من الزلزال".
ويعتزم غيبرييسوس، وفق ما ذكرت وكالة "سانا"، القيام بجولة مع وزير الصحة السوري حسن غباش ومحافظ حلب على بعض المستشفيات ومراكز الإيواء في مدينة حلب التي تضرّرت بشدة جراء الزلزال.
وقال غباش الذي كان في استقبال مدير المنظمة لصحافيين: "زيارة الدكتور تيدروس لها أهمية كبيرة من نواحٍ عدة، فهو سيطلع أولاً على الواقع وما سبّبت هذه الكارثة".
وأضاف: "نتمنى من الدكتور تيدروس الاطلاع على واقع المشافي وما ينقصها من تجهيزات"، معولاً على قدرة المنظمة على "إمدادنا بها لتقديم الخدمات الصحية المطلوبة".
وارتفعت حصيلة الزلزال الذي ضرب سوريا ومركزه تركيا وبلغت قوته 7,8 درجة، إلى 24290 قتيلا على الأقل في البلدين. وسجّلت سوريا وحدها 3553 قتيلاً على الأقل.