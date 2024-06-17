خبراء روس: زيارة بوتين لفيتنام تهدف إلى منع أي التفاف أمريكي عليها

ويتابع: "قبل 9 أشهر زار بايدن فيتنام، وتم الاتفاق على شراكة استراتيجية بين الدولتين، هذا الأمر بحاجة إلى تحرك روسي موازٍ؛ لأن فيتنام حليف تاريخي منذ أيام الاتحاد السوفيتي؛ إذ كان الاتحاد يملك أكبر قاعدة عسكرية خارج الحدود هناك في فيتنام، وأعتقد أن الزيارة تأخرت نوعا ما، لكنها ستحمل الكثير من الآفاق لتوسيع التعاون بين الدولتين في الشؤون الاقتصادية وحتى العسكرية".

ويضيف أولينيك": قد يتم نقاش بعض الصفقات العسكرية وتوسيع التعاون في هذا الإطار، يضاف إلى ذلك وجود رغبة روسية برفع حجم التبادل التجاري وتوسيع استخدام ميناء كامران الدولي، الذي كان يحتوي على أكبر قاعدة عسكرية سوفيتية سابقاً، إذ طلبت واشنطن منذ مدة من هانوي منع القاذفات الروسية من التزود بالوقود من تلك المنطقة أثناء طلعاتها الجوية فوق منطقة آسيا والمحيط الهادي".

ويشير الباحث في الشؤون السياسية إلى أن "الزيارة تأتي في وقتها ويجب الاستفادة منها إلى أعلى مستوى؛ فتلك المنطقة ستكون مسرحاً لتوتر جديد قد يبدأ قريبا بين الصين وروسيا من جهة، والولايات المتحدة من جهة أخرى، والهدف قطع أية محاولة لواشنطن من الالتفاف على هانوي، وإقناعها بتغيير شكل العلاقة مع موسكو".

أرض التوترات القادمة

في حين يرى الخبير في الشؤون الآسيوية، رومان لياششينكو، أن "الزيارة تأتي لتوضيح المواقف وتمتينها في ظل توتر يتم تحضيره من قبل واشنطن في بحر الصين، والهدف هذه المرة تهديد الأمن القومي لكل من الصين وروسيا؛ لذلك ستشمل زيارة بوتين كوريا الشمالية وفيتنام معا لإيصال رسالة مفادها: لكم حلفاؤكم هناك ولنا حلفاؤنا".

ويضيف أن "الغرب، على رأسه الولايات المتحدة، استعد لما هو أبعد من الصراع في أوكرانيا، والمنطقة ستذهب إلى توتر جديد أخطر، ونحن هنا نتحدث عن دولتين الصين وروسيا، والمكان هو بحر الصين؛ فالولايات المتحدة توسع قواعدها هناك في الفلبين، وكوريا الجنوبية كذلك ألمحت لوجود نية نشر صواريخ هناك قادرة على الوصول إلى مناطق حساسة جدا في الأراضي الصينية والروسية؛ لذلك تحمل هذه الزيارة أهمية كبرى".

ويتابع لياششينكو: "الغرب كله مع الولايات المتحدة سيراقب من كثب الزيارة، كما سيراقب أية اتفاقية سيتم توقيعها؛ لأنهم يجهزون لمنطقة توتر وعليهم أن يرسموا خرائطهم هنا".

وخلص الخبير في الشؤون الآسيوية إلى القول: "لا شك أن أحد وأهم أسباب الزيارة هو تمتين العلاقة ووضع أسس لها لتكون عصية على الغرب، سواء في أوقات السلم والإغراءات الاقتصادية، أم في أوقات الحرب ونشر الصواريخ".