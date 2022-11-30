إدانة قائد ميليشيا "حرّاس القسم" في قضية اقتحام الكابيتول

وحوكم المتّهمون الخمسة وجميعهم أعضاء في نفس الميليشيا بتهم عدّة أبرزها التحريض والتآمر لشنّ "تمرّد مسلّح" ضدّ حكومة الولايات المتحدة، وهي تهمة من النادر جدّاً أنّ توجّه إلى شخص في هذا البلد.

لكنّ هيئة المحلّفين أدانتهم جميعاً بتهمة إعاقة سير إجراء رسمي.

وستقرّر المحكمة العقوبة التي ستصدرها بحقّ المدانين الخمسة في ربيع 2023.

وخلال المحاكمة اتّهمت النيابة العامة "أوث كيبرز" بالتخطيط لأعمال عنف في 6 كانون الثاني/يناير في واشنطن، وعرضت مقاطع فيديو لعشرات من أعضاء الميليشيا وهم يشاركون في الاعتداء، كما قدمت أدلة على شراء رودس أسلحة بآلاف الدولارات قبل الذهاب إلى واشنطن.