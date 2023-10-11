ماذا ستقدم أمريكا بمساعداتها العسكرية لإسرائيل؟

وتم توجيه حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس جيرالد آر فورد" وهي الأحدث من نوعها، من محطتها في البحر الأبيض المتوسط نحو إسرائيل.

وتنتشر حول حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد آر فورد"، التي تتسع لـ 76 طائرة، ويشغّلها طاقم يضم 5000 فرد، وتستخدم مُحركَين نوويَّين للإبحار، السفن والطائرات التابعة للمجموعة الهجومية لحاملة الطائرات والتي تتمثل في الغواصات، والمدمرات، والطرادات، وطائرات F/A-18E/F Super Hornets وE-2D Hawkeyes.

وخلفهم توجد سفن الدعم التابعة لقيادة النقل البحري العسكرية، وهي مجموعة لوجستية يمكنها تزويد السفن المقاتلة بالوقود، وتجهيزها للمدة التي تحتاجها.

وتتضمن القوة الضاربة لـ "فورد" كلاً من: المدمرة الصاروخية نورماندي، والسفن الحربية USS Thomas Hudner ، وUSS Ramage ذات القدرات الهجومية والدفاعية والقادرة على العمل بشكل مستقل أو كجزء من قوة هجومية أكبر، وكذلك المدمرة USS Carney والمدمرة USS Roosevelt.

وأشار الموقع إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت أيضًا بتعزيز العديد من عمليات قواتها الجوية في المنطقة، بما في ذلك الطائرات المقاتلة من طراز "F-35" للمساعدة في ردع إيران، الخصم الإقليمي الذي يدعم حماس وحزب الله.

ويُضاف إلى ذلك طائرات " F-15" التي تتميز بقدرة عالية على المناورة والقتال التكتيكي، والمصممة لمنح القوات الجوية اليد العليا في القتال الجوي.