شلل في واشنطن بعد شغور منصب رئيس مجلس النواب

رفض النواب الأمريكيون مسعى المحافظ المتشدد جيم جوردان للفوز برئاسة مجلس النواب للمرة الثانية الأربعاء، فيما يشل شغور المنصب واشنطن لليوم الـ15 على التوالي في غياب أي حل واضح في الأفق.

ويشهد مجلس النواب الأمريكي مأزقًا منذ أطاح اليمين المتشدد في الحزب الجمهوري برئيسه المنتمي للحزب ذاته كيفن مكارثي في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر، ما ترك المجلس غير قادرعلى التعامل مع إغلاق حكومي محدق أو الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

وكان يمكن لجوردان المقرّب من الرئيس السابق دونالد ترامب، أن يتحمل خسارة أربعة أصوات جمهورية فقط، لكن 22 من زملائه رفضوا ترشحه في التصويت الثاني، أي أكثر بصوتين من معارضيه في اليوم السابق.