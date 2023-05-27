موسكو ترفض انتقادات واشنطن لنشرها أسلحة نووية في بيلاروسيا

رفضت روسيا، اليوم السبت، الانتقادات التي وجهها الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى خطة موسكو لنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، قائلة إن واشنطن تنشر منذ عقود مثل هذه الأسلحة النووية في أوروبا.

وأعلنت روسيا، يوم الخميس، أنها تمضي قدماً في أول عملية لنشر مثل هذه الأسلحة خارج حدودها منذ انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991. وقال ألكسندر لوكاشينكو، رئيس بيلاروسيا، إن نقل الأسلحة النووية بدأ بالفعل.

وقال بايدن، أمس الجمعة، إنه استقبل بشعور "سلبي للغاية" التقارير التي تفيد بأن روسيا تمضي قدماً في خطة نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، كما نددت وزارة الخارجية الأمريكية بالخطة الروسية.