تركيا: لن نخضع للضغوطات بشأن انضمام السويد للناتو

أكّدت تركيا، اليوم الثلاثاء، أنّها لن تخضع لضغوطات لدعم انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، مشيرة إلى أنّها ما زالت تقيّم ما إذا كان انضمام الدولة الاسكندنافية سيفيد "الناتو" أم يضرّ به.

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في تصريحات للصحافيين، جاءت قبل يومين من لقائه نظيره السويدي في بروكسل لبحث مسعى ستوكهولم الانضمام إلى التكتّل: "لا نوافق أبداً على استخدام ضغط الوقت كوسيلة".

والسويد "مدعوة" للانضمام إلى الحلف منذُ شهر حزيران/يونيو لعام 2022، لكنّ ترشّحها، الذي يجب أن تصادق عليه الدول الـ31 الأعضاء، يعارضه كل من تركيا والمجر.