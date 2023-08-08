صحيفة: بريطانيا تضاعف الغرامات المفروضة على توظيف مهاجرين غير شرعيين
ضاعفت الحكومة البريطانية، الغرامات على أرباب العمل ومالكي العقارات، الذين يسمحون لمهاجرين لا يحملون أوراقًا رسمية بالعمل أو الاستئجار، في إطار إجراءات جديدة للحد من وصول المهاجرين.
وبحسب صحيفة التليغراف البريطانية، تسعى حكومة المحافظين، التي تشهد تراجعًا في شعبيتها قبل الانتخابات العامة المقررة العام المقبل، إلى وقف تدفق المهاجرين بواسطة القوارب عبر قناة المانش.
بدورها، قالت وزارة الداخلية البريطانية، إن التوظيف والتأجير غير القانونيين هما عامِلا جذب للمهاجرين الذين يخاطرون بحياتهم لدخول الأراضي البريطانية، مبينة أن العقوبات المدنية على أرباب العمل ستتضاعف ثلاث مرات لتصل إلى 45 ألف جنيه إسترليني (57 ألف دولار) لكل عامل.
وأضافت الوزارة، أن الغرامات المفروضة على أصحاب العقارات سترتفع من ألف جنيه لكل مستأجر إلى 10 آلاف جنيه كحد أقصى، مع زيادة غرامات المستأجرين أيضًا، لافتة إلى أن الغرامات ستكون أعلى في حال تكررت المخالفات، وعلى أرباب العمل والمالكين التحقق من أهلية العمال والمستأجرين.
وبحسب الوزارة، ستدخل الغرامات الجديدة حيز التنفيذ أوائل عام 2024، لافتة إلى أن المرة الأخيرة التي خضعت فيها الغرامات للتعديل كانت عام 2014.
من جهته، قال وزير الهجرة روبرت جينريك "إن جعل عثور المهاجرين غير الشرعيين على عمل في المملكة المتحدة مهمة صعبة جدًّا، من شأنه ردع عبور القوارب الصغيرة الخطيرة وغير الضرورية".
ووعد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بـ"وقف" وصول المهاجرين غير النظاميين إلى بلاده عبر قناة المانش على متن قوارب صغيرة تنطلق غالبًا من السواحل الفرنسية القريبة.
وكانت الحكومة البريطانية، أقرت الشهر الماضي قانونًا مثيرًا للجدل يمنع المهاجرين الذين وصلوا إلى المملكة المتّحدة بشكل غير قانوني من طلب اللجوء في هذا البلد، في خطوة ندّدت بها بشدّة الأمم المتحدة ووصفتها بـ"السابقة".
ووصل إلى سواحل المملكة المتحدة عام 2022 أكثر من 45 ألف مهاجر، في رقم قياسي، كما تجاوز عددهم منذ مطلع العام الحالي 13 ألفًا.
المصدر: صحيفة التليغراف البريطانية