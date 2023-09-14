الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينتيْ وقود

أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية، اليوم الخميس، بأن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري احتجزت خلال الأيام القليلة الماضية سفينتين ترفعان علم بنما؛ بزعم تهريب 1.5 مليون لتر من الوقود.

وأضافت الوكالة الإيرانية أن طاقمي السفينتين يتألف من 37 فردا من دول مختلفة، وأنه جرى احتجازهما بينما كانتا في طريقهما لمغادرة إيران.

وكان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قد كشف أنه تلقى رسالة من فرنسا وبريطانيا وألمانيا تعلن فيها نيتها عدم رفع العقوبات عن إيران في 18 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.