خبراء: واشنطن تورط أوروبا بحرب اقتصادية "مستعرة" مع موسكو

حرب اقتصادية مفتوحة

ويقول الخبير في الشؤون الاقتصادية، سيرغي كوزمينك، إن "واشنطن تريد الأموال بسرعة، فهي لم تعد قادرة على تأمين أي مبالغ إضافية لكييف عن ما قدمته في السابق".

وتوقع كوزمينك، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن يدخل ملف القروض غير مضمونة السداد الإدارة الأمريكية باستحقاقات قادمة؛ لذلك رأت أن المخرج يتمثل في قرض سريع بقيمة 50 مليار دولار بضمان سداد من العوائد الروسية.

واستطرد بالقول: "لكن هذا يعني أن العوائد الروسية القادمة من الأصول المجمدة، ستكون ضمان سداد هذا القرض، أي أن العوائد ستذهب على مدار 16 عامًا تقريبًا لسداد القرض، إذا افترضنا أن العوائد سنويًّا تساوي تقريبًا 3 مليارات دولار سنويًّا".

ويشير كوزمينك إلى أن "هذه خطوة تنهي أي اتفاق سياسي بين روسيا والغرب مستقبلًا"، متسائلًا: "لو تم توقيع اتفاق سلام.. كيف سيتم سداد القرض إذا رفع الحظر عن الأصول الروسية؟".

ويرى كوزمينك أن "إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تريد توريط أوروبا لعقود بنزاع حقيقي مع روسيا، اقتصادي وقانوني، ولا أحد يعرف كيف يمكن إصلاح هذا الأمر مستقبلًا".

ويؤكد أن "العديد من الدول الأوروبية سترفض هذا التوجه، لكن لا نعلم ماذا سيدور في اجتماع مجموعة السبع، وما هي الضغوط التي ستفرضها واشنطن للخروج بهكذا قرار".

وخلص كوزمينك إلى القول: "ما سيتم ربما سيمهد الطريق لاستخدام الأصول ذاتها مستقبلًا، وبهذا يكون الغرب قد حرق كل المراكب خلفه، ويخاطر بالتوازن الاقتصادي العالمي ككل".