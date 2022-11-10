أردوغان يهنئ نتنياهو بفوزه في انتخابات الكنيست

أفادت تقارير عبرية، اليوم الخميس، بأن الرئيس التركي رجب أردوغان، بعث رسالة لزعيم حزب (الليكود) المتوقع أن يشكل الحكومة المقبلة، هنأه فيها على فوزه بالانتخابات الإسرائيلية.

وذكرت القناة "12" العبرية، أن "أردوغان هنأ بنيامين نتنياهو بفوزه في انتخابات الكنيست"، قائلاً: "أعتقد أن الحكومة الجديدة ستواصل التعاون بين الدول في كافة المجالات، بما يحقق السلام والاستقرار لمنطقتنا".

وجاءت تهنئة أردوغان، بعد أسبوع من الانتخابات الإسرائيلية، حيث من المتوقع أن يحصل نتنياهو على تفويض لتشكيل الحكومة المقبلة.

وتحدث نتنياهو، الإثنين الماضي، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن عقب نتائج الانتخابات التي أعطت الكتلة التي يقودها أغلبية في الكنيست الإسرائيلي.

كما اتصلت رئيسة الوزراء الإيطالية الجديدة، جيورجيا مالوني بنتنياهو، وهنأته على فوزه في الانتخابات، فيما بحثا دعم إيطاليا لسياسة إسرائيل في المحافل الدولية، وتعميق العلاقات بين البلدين.

وقبل ذلك، تحدث نتنياهو مع المستشار الألماني أولاف شولتس، المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي اليساري الألماني.

واستمرت المحادثة حوالي نصف ساعة، حيث ذكر مكتب نتنياهو أنه أبلغ شولتس بأنه "ينوي توسيع دائرة السلام بين إسرائيل والدول العربية، وأن ألمانيا لها دور مهم في هذه العملية التاريخية".

وأكد له نتنياهو أن "الأسلحة النووية في أيدي إيران تشكل خطراً حقيقياً على أمن اسرائيل والسلام العالمي".

ويثير التغيير المتوقع للحكومة في إسرائيل مخاوف بشأن كيفية التعامل مع الحكومة الجديدة على الساحة الدولية، وفق ما ذكرته القناة العبرية.