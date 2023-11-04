فرار الرئيس السابق للمجلس العسكري الحاكم في غينيا من السجن

قال وزير العدل في غينيا إن رجالا مدججين بالسلاح تمكنوا من تهريب موسى داديس كامارا، الذي كان يرأس المجلس العسكري الحاكم في 2008، من سجن في كوناكري في وقت مبكر من صباح السبت، مع ثلاثة مسؤولين بارزين آخرين.

وقال سكان محليون إن هناك مركبات عسكرية وقوات خاصة تحرس شوارع عاصمة غينيا بعد سماع دوي إطلاق نار في منطقة كالوم الإدارية التي تضم سجن سنترال هاوس حيث كان يقبع كامارا والفارون الآخرون.

وقال الوزير عبر الإذاعة: "في حوالي الساعة 5:00 بتوقيت غرينتش اقتحم رجال مدججون بالسلاح سنترال هاوس في كوناكري، وتمكنوا من الفرار مع أربعة متهمين في المحاكمة المتعلقة بأحداث 28 أيلول/سبتمبر، بمن فيهم موسى داديس كامارا".