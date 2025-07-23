الشاباك يعلن إحباط محاولة لاغتيال نتنياهو على يد مسنة

أفادت قناة "كان" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن امرأة في السبعينات من عمرها من تل أبيب، أُوقفَت قبل أسبوعين بتهمة التآمر لمحاولة اغتيال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عبر تنفيذ هجوم بعبوة ناسفة.

وبحسب الشرطة، أعربت المشتبه بها التي تشارك في الاحتجاجات، عن نيتها اغتيال رئيس الوزراء، وتواصلت مع نشطاء آخرين للحصول على أسلحة، كما استفسرت عن الترتيبات الأمنية الخاصة به.

وذكرت اللقناة أن جهاز الأمن العام (الشاباك) أوقف المتهمة واستجوبها دون الكشف عن التفاصيل.

وأوضحت أن الشرطة أفرجت عنها لاحقاً بشروط، بينها إبعادها عن المؤسسات الحكومية ورئيس الوزراء، على أن تمثل أمام المحكمة لتوجيه اتهامات لها من بينها التآمر لارتكاب جريمة، والتآمر لتنفيذ عمل إرهابي.

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من جهتهما، قال محاميا الدفاع، جاي إيرينبيرج وجيورا زيلبرشتاين، إنهما لا يستطيعان التعليق لعدم تلقي لائحة الاتهام حتى الآن.

وسبق أن وجهت اتهامات لرجل سبعيني بالتجسس لصالح إيران، والسعي لتنفيذ عمليات اغتيال ضد مسؤولين بينهم نتنياهو وآخرون.