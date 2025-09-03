"ميكروفون ساخن".. شي يخبر بوتين رغبته بالعيش 150 عاماً (فيديو)

علّق الرئيس الصيني، شي جين بينغ، على إمكانية أن يعيش الناس حتى عمر 150 عاماً خلال لحظة ساخنة عبر الميكروفون مع نظيريه الروسي والكوري الشمالي، وهي لمحة نادرة عن محادثة غير مكتوبة بين 3 من أقوى الرجال في العالم.

تم تسجيل المحادثة بين شي وفلاديمير بوتين وكيم جونغ أون مباشرة أثناء صعود القادة إلى بوابة تيانانمن في بكين، حيث سيحضرون احتفالًا بالذكرى الثمانين لهزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية يوم الأربعاء.

ورصدها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي لأول مرة أثناء مشاهدتهم الاحتفالات المحيطة بالعرض العسكري الصيني.

ووفق تقرير لوكالة "بلومبرغ"، فقد استمرّ تسجيل الحوار حول طول العمر أقل من دقيقة، وانقطع أحيانًا، ولم يُسجّل سوى مقتطفات منه. والتقط التسجيل الحوار مع شي الذي قال باللغة الصينية "هذه الأيام" و"عمره 70 عاماً".

ثم سمع مترجم، على ما يبدو ينقل تصريحات شي، يقول باللغة الروسية: "في السابق، نادراً ما كان الناس يعيشون حتى سن السبعين، ولكن في هذه الأيام، عندما تبلغ السبعين، ما زلت طفلاً".

ورد بوتين بعد ذلك، وهو يشير بأصابعه أثناء حديثه، في تعليق لم يكن من الممكن سماعه بوضوح عبر البث.

"تحقيق الخلود"

وظهر بعد ذلك مترجم ينقل تصريحات الزعيم الروسي، قائلاً باللغة الصينية: "مع تطور التكنولوجيا الحيوية، يمكن زرع الأعضاء البشرية بشكل مستمر، ويمكن للناس أن يعيشوا أصغر سناً، وحتى تحقيق الخلود".

وسمع بعد ذلك مترجم منفصل يكرر باللغة الكورية إشارة إلى عمليات زرع الأعضاء.

ثم تحدث شي مرة أخرى باللغة الصينية في التعليق الأخير بينما كانت الكاميرا تقطع المشهد: "تشير التوقعات إلى أنه في هذا القرن هناك فرصة أيضاً للعيش حتى سن 150 عاماً".

وأكد بوتين هذه المناقشة رداً على سؤال خلال مؤتمر صحفي مع الصحفيين الروس في ختام زيارته للصين.

وقال بوتين إن التطورات الطبية الحديثة، بما في ذلك جراحة استبدال الأعضاء، تثير توقعات بأن "متوسط ​​العمر المتوقع سيرتفع بشكل ملحوظ. وستكون لذلك عواقب اجتماعية وسياسية واقتصادية. وبالطبع، يجب علينا أيضاً التفكير في هذا الأمر".

وجرت المحادثة قبل دقائق من إلقاء شي خطاباً لإحياء ذكرى انتصار الصين على العدوان الياباني، أعقبه عرض عسكري ضخم للأسلحة الجديدة، استعراضاً لقوة الأمة الصاعدة. سار المترجمون خلف القادة الثلاثة، حيث كان شي محاطاً ببوتين عن يمينه، وكيم عن يساره.

كان التقدم في السن والصحة مصدر قلق للقادة الثلاثة، إذ لم يُعيّن أي منهم خلفاء واضحين. أنهى شي، البالغ من العمر 72 عاماً، الحد الأقصى لفترات الرئاسة، ومن المُحتمل أن يتولّى رئاسة الصين لولاية رابعة في 2027، بينما غيّر بوتين، البالغ من العمر 72 عاماً أيضاً، قوانين بلاده للسماح له بحكم روسيا لفترة أطول. اصطحب كيم، البالغ من العمر 41 عاماً، ابنته إلى بكين، مما زاد من التكهنات بأنه يُعِدّها لخلافته.