روسيا تتهم وكالة الأمن الوطني الأمريكية باختراق آلاف هواتف "أبل"
قال جهاز الأمن الاتحادي الروسي، اليوم الخميس، إنه كشف عن مؤامرة من وكالة الأمن القومي الأمريكية باستخدام برمجيات خبيثة لم يسبق معرفتها؛ لاختراق نقاط ضعف مصنعة خصيصًا في هواتف "أبل".
وذكر جهاز الأمن الاتحادي الروسي، أن عدة آلاف من هواتف أبل مصابة بتلك البرمجيات الخبيثة منها هواتف مشتركين داخل روسيا.
وأضاف أن الاستهداف شمل هواتف دبلوماسيين أجانب مقرهم روسيا، ودولًا كانت من ضمن الاتحاد السوفيتي السابق بما يشمل دولًا ضمن حلف شمال الأطلسي حاليًا وإسرائيل وسوريا والصين.
وقال جهاز الأمن الروسي في بيان "كشف جهاز الأمن الاتحادي الروسي، أن أجهزة أمن أمريكية بارزة قامت بتحركات مخابراتيّة باستخدام هواتف أبل".
ولم ترد شركة أبل أو وكالة الأمن القومي الأمريكيّة بعد على طلبات للحصول على تعليق عبر البريد الإلكتروني خارج ساعات العمل المعتادة بالولايات المتحدة.
وقال الجهاز الروسي، إن المؤامرة أظهرت العلاقة الوثيقة بين شركة أبل ووكالة الأمن القومي الأمريكية.
وذكر الجهاز "تزود الشركة (أبل) أجهزة مخابرات أمريكية بمجموعة واسعة من الفرص؛ لمراقبة أي شخص محل اهتمام من البيت الأبيض وشركائه في أنشطة مناهضة لروسيا و(لمراقبة) مواطنيهم".
وعلى غير المعتاد، أفصح جهاز الأمن الاتحادي الروسي، عن أن خدمة الحراسة الاتحادية، وهي الوكالة المسؤولة عن تأمين القادة والزعماء الروس، ساعدت في الكشف عن تلك المؤامرة.