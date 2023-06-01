روسيا تتهم وكالة الأمن الوطني الأمريكية باختراق آلاف هواتف "أبل"

وأضاف أن الاستهداف شمل هواتف دبلوماسيين أجانب مقرهم روسيا، ودولًا كانت من ضمن الاتحاد السوفيتي السابق بما يشمل دولًا ضمن حلف شمال الأطلسي حاليًا وإسرائيل وسوريا والصين.

وقال جهاز الأمن الروسي في بيان "كشف جهاز الأمن الاتحادي الروسي، أن أجهزة أمن أمريكية بارزة قامت بتحركات مخابراتيّة باستخدام هواتف أبل".

ولم ترد شركة أبل أو وكالة الأمن القومي الأمريكيّة بعد على طلبات للحصول على تعليق عبر البريد الإلكتروني خارج ساعات العمل المعتادة بالولايات المتحدة.

وقال الجهاز الروسي، إن المؤامرة أظهرت العلاقة الوثيقة بين شركة أبل ووكالة الأمن القومي الأمريكية.