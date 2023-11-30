كبير الدبلوماسيين الصينيين يدعو أمريكا لتبني الحكمة على طريقة "كسينجر"

دعا كبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي، الولايات المتحدة الأمريكية إلى ضرورة تبني "الحكمة الدبلوماسية على طريقة هنري كيسنجر والشجاعة السياسية على طريقة ريتشارد نيكسون" في نهجها تجاه الصين.

وذكر موقع "بلومبيرغ" الأمريكي بأن حديث "وانغ" جاء خلال لقاء مع وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر، حيث أكد له أن "تنمية الصين مدفوعة داخليًا وهو أمر لا مفر منه تاريخيًا"، فيما دعا المسؤول الأمريكي "إلى الشراكة المستمرة بين البلدين ورفض أي جهود انعزالية".

وخلال اجتماع كيسنجر مع مسؤولين في بكين، أرجع وزير الدفاع الصيني لي شانغ فو، انهيار العلاقات بين البلدين إلى تصرفات "بعض الأشخاص" في الولايات المتحدة.

بدوره، انتقد وانغ "القوى الانفصالية" التايوانية وحث الولايات المتحدة على إدانتها علنًا مع الالتزام بالمبادئ المنصوص عليها في بيان شنغهاي لعام 1972، مشيرا إلى أن الوثيقة "التاريخية سهلت تطبيع العلاقات الثنائية بين الصين والولايات المتحدة خلال زيارة الرئيس نيكسون".