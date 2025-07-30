بعد إدراج رئيسها بقائمة "المعادين للكرملين".. إيطاليا تستدعي السفير الروسي

استدعت إيطاليا الأربعاء السفير الروسي لدى روما بعد أن أدرجت موسكو الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا في قائمة المسؤولين الغربيين المنتقدين المعادين للكرملين.

وقد شهدت العلاقات بين روما وموسكو، والتي كانت متوترة أصلًا بسبب الحرب في أوكرانيا، مزيدًا من التدهور في الأيام الأخيرة، لا سيما بعد أن ألغت إيطاليا الأسبوع الماضي حفلًا موسيقيًا لقائد أوركسترا مؤيد للكرملين.

ووصفت وزارة الخارجية الإيطالية إدراج رئيس الدولة في هذه القائمة بأنه "استفزاز يمس الجمهورية الإيطالية وشعبها"، بحسب "فرانس برس".

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وأدرجت موسكو ماتاريلا في قائمة وزارة الخارجية الروسية للمسؤولين الغربيين الذين تتهمهم باستخدام "لغة الكراهية" ضد روسيا.

كما شملت القائمة قادة أوروبيين آخرين كالمستشار الألماني فريدريش ميرتس.

وأوضحت موسكو أن سبب إدراج ماتاريلا يعود إلى تشبيهه الحرب التي تشنّها روسيا على أوكرانيا بعدوان ألمانيا النازية.

ومن جانبها، تُعد رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني من أبرز المؤيدين لكييف، واستضافت إيطاليا مؤتمرًا حول إعادة إعمار أوكرانيا في وقت سابق من الشهر الجاري.

كما استقبلت إيطاليا آلاف اللاجئين الأوكرانيين منذ بداية غزو روسيا لأوكرانيا في العام 2022.