الدفاعات الروسية تسقط مسيّرة اخترقت أجواء موسكو (فيديو)

أسقطت قوات الدفاع الجوي الروسية طائرة مسيّرة أوكرانية اخترقت أجواء موسكو الجمعة، وفق ما أفاد مسؤولون روس، في أحدث هجوم جوي يستهدف العاصمة الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن أوكرانيا شنت هجوما قرابة الساعة الرابعة صباحا(01,00 ت غ) "باستخدام طائرة مسيّرة ضد أهداف في موسكو ومنطقة موسكو".

وأضاف البيان الذي نشر على تلغرام أن "الطائرة المسيّرة بعد تعرضها لسلاح قوة الدفاع الجوي غيّرت مسارها وسقطت على مبنى غير سكني في منطقة كراسنوبرسنينسكايا في موسكو".

ومن جهته، قال رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين على تلغرام إن خدمات الطوارئ موجودة في الموقع، مشيرا أن التقارير الأولية أفادت بعدم وقوع إصابات.

وأضاف "سقط حطام الطائرة المسيّرة في منطقة مركز المعارض (اكسبو سنتر)، دون أن يتسبب ذلك بأضرار كبيرة للمبنى".