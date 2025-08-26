تهدد أغلب القواعد الروسية.. ما صواريخ "ERAM" التي حصلت عليها أوكرانيا؟

وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على بيع 3350 صاروخًا نشطًا بعيد المدى من طراز ERAM إلى أوكرانيا، فبحسب موقع "United24" صُمم هذا السلاح الجديد، الذي كان من المقرر تطويره عام 2024، لمنافسة قنابل KAB الجوية الروسية الموجهة، ولكن بمدى أكبر وتكلفة أقل بكثير.

وبحسب التقرير، فإنه مع وجود آلاف من صواريخ "إيرام" الأمريكية بعيدة المدى في طريقها إلى أوكرانيا، فقد تضرب أوكرانيا قريبًا مستودعات ومراكز إمداد وشرايين حيوية لآلة الحرب الروسية.

ولم يُحدد السعر النهائي للصاروخ الواحد بعد، نظرًا لكونه جزءًا من حزمة مساعدات بقيمة 850 مليون دولار تشمل أيضًا أسلحة أخرى.

ولفت إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية كثّفت في الأشهر الأخيرة، ضرباتها على السكك الحديدية، شريان النقل الرئيسي للجيش الروسي. وقد يُعطّل إمدادٌ كبيرٌ بالصواريخ هذه القناة لنقل البضائع والأسلحة إلى الجبهة.

ما هو ERAM؟

يُعدّ نظام ERAM في جوهره هجينًا بين صاروخ كروز وقنبلة. يتراوح مداه بين 240 و400 كيلومتر (150-250 ميلًا). لا تمتلك أوكرانيا سوى عدد محدود من أنظمة الضربات بعيدة المدى المماثلة، ولا سيما صواريخ كروز من طراز Storm Shadow/SCALP، والصواريخ المُسيّرة المُصنّعة محليًّا. سيُعزز تسليم دفعة كبيرة من الصواريخ الإضافية القدرات الدفاعية لأوكرانيا.

للوصول إلى مسافات تصل إلى 400 كيلومتر، جُهزت طائرة ERAM بمحرك تتجاوز سرعته 700 كيلومتر/ساعة. تشمل المواصفات الفنية المعروفة ما يأتي:

المدى التقريبي: 463 كم (288 ميلاً)

سرعة الطيران: 763 كم/ساعة (475 ميلاً في الساعة) على الأقل

الدقة: في حدود 10 أمتار (33 قدمًا)

الوزن: حوالي 227 كجم (500 رطل)

ووفق التقرير فقد صُمم السلاح ببساطة فائقة لضمان إمكانية إطلاقه من منصات أوكرانيا الحالية، وتحديدًا الطائرات. كما يمكن تزويده بأنظمة إضافية، بما في ذلك رأس التوجيه Quicksink.

ووُضع مشروع ERAM عام 2024 ردًّا على الحرب في أوكرانيا، وأضاف التقرير "كلف مخططو الدفاع الأمريكيون المصنّعينَ بإنتاج سلاح قادر على ضرب أهداف عميقة خلف خطوط العدو، مع الحفاظ على انخفاض التكاليف وسرعة الإنتاج".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تهدف إلى تحقيق معدل إنتاج يصل إلى 1000 وحدة سنويًّا. ولا يزال عدد الصواريخ التي ستستلمها أوكرانيا في الدفعة الأولى غير معروف.

ما الأهداف؟

بمدى 400 كيلومتر، يُوسّع صاروخ ERAM بشكل كبير قائمة الأهداف العسكرية المحتملة للطيران الأوكراني، سواءً داخل أوكرانيا أو على الأراضي الروسية.

ويشمل نطاقه جميع الأراضي المحتلة وشبه جزيرة القرم؛ ما يسمح لأوكرانيا بضرب تجمعات العسكريين الروس، والمستودعات، والبنية التحتية للسكك الحديدية، وطرق الإمداد، بالإضافة إلى الدفاعات الجوية وأنظمة الرادار. كما ستكون المطارات ومواقع إطلاق الطائرات المسيرة "شاهد" عرضة للخطر.

إذا حصلت أوكرانيا على إذن بضرب أهداف عسكرية داخل روسيا، فإن هذه الأهداف تشمل المطارات والبنية التحتية للسكك الحديدية ومستودعات الذخيرة الكبيرة.

الأهم من ذلك بسب التقرير، الكمية التي زودت بها واشنطن كييف، فبفضل مخزون كبير من صواريخ أرض-جو (ERAM)، يمكن للطائرات الأوكرانية شنّ ضربات مكثفة، مُتغلبةً على الدفاعات الجوية الروسية.

النتيجة: قال التقرير إنها تتمثل بإبطاء الهجمات وإلحاق خسائر أكبر بالقوات الروسية.