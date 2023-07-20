كوريا الشمالية تحذر من مواجهة نووية

وانتقد الوزير في بيان، دخول غواصة نووية استراتيجية أمريكية من طراز "أوهايو" إلى ميناء بوسان في كوريا الجنوبية، واصفا إياها بأنها "أول نشر لأسلحة نووية استراتيجية في شبه الجزيرة الكورية منذ أكثر من 40 عاما وحرب نووية صريحة ومباشرة".

وأشار إلى أنه "لا يمكن لأحد أن ينكر الوضع الأمني ​​الخطير والحرج الذي تجد كوريا نفسها فيه، والذي تغير بشكل جذري بسبب التجاوزات العسكرية للولايات المتحدة وأتباعها".

وأردف: "أذكّر الجيش الأمريكي بأن الزيادة الكبيرة في نشر الاحتياطيات الاستراتيجية (في شبه الجزيرة الكورية)، بما في ذلك الغواصة النووية الاستراتيجية، يمكن أن يبرر شروط استخدام الأسلحة النووية المحددة في قانون سياسات القوات النووية لبيونغ يانغ.